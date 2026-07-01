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NEWS
Deine ÖFB-Startelf gegen Spanien - Stimme ab!
Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell das ÖFB-Team für das WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien nach deinen Wünschen auf.
Bei uns bist du der Teamchef!
In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.
Am Donnerstag wartet auf Österreich im WM-Sechzehntelfinale kein geringerer Gegner als Titel-Mitfavorit Spanien (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty).
Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.
Stimme jetzt ab: