Deine ÖFB-Startelf gegen Spanien - Stimme ab!

Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.

Am Donnerstag wartet auf Österreich im WM-Sechzehntelfinale kein geringerer Gegner als Titel-Mitfavorit Spanien (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty).

Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

Stimme jetzt ab: