WM-Kader: Rangnick will frühe Gewissheit und kein "Casting"

Der erste ÖFB-Lehrgang im WM-Jahr 2026 war ein äußerst erfolgreicher.

Und auch einer, der Ralf Rangnick in den kommenden Wochen und Monaten gehörig ins Schwitzen bringen wird. Bis zum 1. Juni muss der Deutsche Österreichs 26-Mann-Kader für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko benennen.

Die Entscheidung, an welche Spieler ein Ticket für den WM-Zug ausgehändigt werden soll und an welche nicht, sei nach den siegreich gestalteten Testspielen gegen Ghana und Südkorea "auf jeden Fall nicht einfacher geworden", seufzt Rangnick.

Rangnick will frühe Gewissheit

"Ich habe gerade in der Kabine zu den Jungs gesagt, dass extrem viel gute Energie im Lehrgang war – in jedem Training, in jeder Besprechung und auch in beiden Spielen war jede Menge Energie zu spüren. Es ist kein einziger Spieler abgefallen, alle haben im Prinzip aufgezeigt", schwärmt der Teamchef von seiner Mannschaft.

Er weiß: "Es wird sicherlich keine einfache Aufgabe in zwei Monaten – vorausgesetzt, alle bleiben gesund."