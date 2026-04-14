Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen benötigt am dritten Gruppenspieltag der WM-Qualifikation eine kleine Sensation. Gegen Deutschland sind die ÖFB-Frauen nämlich klarer Außenseiter (ab 18:15 Uhr im LIVE-Ticker).

In den ersten zwei Quali-Spielen setzte es für Österreich zwei Niederlagen. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Norwegen hat das Team von Alexander Schriebl auch in Slowenien (0:1) eine enttäuschende Schlappe hinnehmen müssen.

Lediglich der Sieger der Vierer-Gruppe qualifiziert sich direkt für die WM. Die restlichen Teams dürfen dank der Playoffs noch auf ein WM-Ticket hoffen.

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