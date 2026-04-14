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WM-Qualifikation heute: Deutschland - Österreich

Nach zwei Spielen stehen die ÖFB-Frauen mit null Punkten da - und nun wartet der große Gruppenfavorit Deutschland. LIVE-Infos:

WM-Qualifikation heute: Deutschland - Österreich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen benötigt am dritten Gruppenspieltag der WM-Qualifikation eine kleine Sensation. Gegen Deutschland sind die ÖFB-Frauen nämlich klarer Außenseiter (ab 18:15 Uhr im LIVE-Ticker).

In den ersten zwei Quali-Spielen setzte es für Österreich zwei Niederlagen. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Norwegen hat das Team von Alexander Schriebl auch in Slowenien (0:1) eine enttäuschende Schlappe hinnehmen müssen.

Lediglich der Sieger der Vierer-Gruppe qualifiziert sich direkt für die WM. Die restlichen Teams dürfen dank der Playoffs noch auf ein WM-Ticket hoffen.

LIVE-Ticker:

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

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