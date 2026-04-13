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Fix! WM-Starter Ghana findet Addo-Nachfolger

Der WM-Teilnehmer hat einen neuen Teamchef. Der Portugiese coachte zuletzt den Oman.

Fix! WM-Starter Ghana findet Addo-Nachfolger Foto: © GETTY
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Der WM-Starter Ghana hat den Portugiesen Carlos Queiroz am Montag zum neuen Teamchef bestellt.

Der 73-Jährige ist damit zum fünften Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei. 2010 scheiterte er mit Portugal im Achtelfinale an Spanien. 2014, 2018 und 2022 verpasste Queiroz mit dem Iran den Vorstoß in die K.o.-Phase.

Ghanas Fußballverband hatte sich nach den Testspiel-Niederlagen gegen Österreich und Deutschland von Trainer Otto Addo getrennt.

Weitere Stationen als Nationaltrainer waren für Queiroz die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Kolumbien, Ägypten, Katar und zuletzt Oman. Ghana trifft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko in den Gruppenspielen auf England, Kroatien und Panama.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

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