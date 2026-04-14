Letzter Testgegner fix: Das ist der ÖFB-Fahrplan zur WM 2026

Die finale Phase vor der FIFA Weltmeisterschaft 2026 beginnt für das ÖFB-Team am 27. Mai.

Dann wird der Vorbereitungslehrgang am ÖFB-Campus gestartet, der am 1. Juni gegen Tunesien noch ein Testspiel in heimischen Gefilden vorsieht. Unmittelbar nach diesem Kräftemessen muss der finale WM-Kader bekanntgegeben werden.

Dann ist auch klar, welche Spieler am 4. Juni die Abreise ins Teamcamp nach Santa Barbara mitmachen.

Am 11. Juni um 6:00 Uhr unserer Zeit (Ortszeit 10. Juni, 21:00 Uhr) steigt am WM-Finalort von 1994 in Pasadena noch ein letzter WM-Test, und zwar gegen Guatemala.

Die Zentralamerikaner verloren zuletzt einen Test gegen ÖFB-Gruppengegner Algerien 0:7.