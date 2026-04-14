Letzter Testgegner fix: Das ist der ÖFB-Fahrplan zur WM 2026
Die Programmpunkte vor dem Start in die Weltmeisterschaft sind fixiert und terminiert. In den USA wird es noch ein Testspiel geben.
Die finale Phase vor der FIFA Weltmeisterschaft 2026 beginnt für das ÖFB-Team am 27. Mai.
Dann wird der Vorbereitungslehrgang am ÖFB-Campus gestartet, der am 1. Juni gegen Tunesien noch ein Testspiel in heimischen Gefilden vorsieht. Unmittelbar nach diesem Kräftemessen muss der finale WM-Kader bekanntgegeben werden.
Dann ist auch klar, welche Spieler am 4. Juni die Abreise ins Teamcamp nach Santa Barbara mitmachen.
Am 11. Juni um 6:00 Uhr unserer Zeit (Ortszeit 10. Juni, 21:00 Uhr) steigt am WM-Finalort von 1994 in Pasadena noch ein letzter WM-Test, und zwar gegen Guatemala.
Die Zentralamerikaner verloren zuletzt einen Test gegen ÖFB-Gruppengegner Algerien 0:7.