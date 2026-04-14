NEWS

Letzter Testgegner fix: Das ist der ÖFB-Fahrplan zur WM 2026

Die Programmpunkte vor dem Start in die Weltmeisterschaft sind fixiert und terminiert. In den USA wird es noch ein Testspiel geben.

Letzter Testgegner fix: Das ist der ÖFB-Fahrplan zur WM 2026 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die finale Phase vor der FIFA Weltmeisterschaft 2026 beginnt für das ÖFB-Team am 27. Mai.

Dann wird der Vorbereitungslehrgang am ÖFB-Campus gestartet, der am 1. Juni gegen Tunesien noch ein Testspiel in heimischen Gefilden vorsieht. Unmittelbar nach diesem Kräftemessen muss der finale WM-Kader bekanntgegeben werden.

Dann ist auch klar, welche Spieler am 4. Juni die Abreise ins Teamcamp nach Santa Barbara mitmachen.

Am 11. Juni um 6:00 Uhr unserer Zeit (Ortszeit 10. Juni, 21:00 Uhr) steigt am WM-Finalort von 1994 in Pasadena noch ein letzter WM-Test, und zwar gegen Guatemala.

Die Zentralamerikaner verloren zuletzt einen Test gegen ÖFB-Gruppengegner Algerien 0:7.

Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

Patrick Wimmer
Romano Schmid

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WM-Qualifikation heute: Deutschland - Österreich

WM-Qualifikation heute: Deutschland - Österreich

ÖFB-Team
Hier siehst du alle WM-Spiele live

Hier siehst du alle WM-Spiele live

FIFA WM
Fix! WM-Starter Ghana findet neuen Nationaltrainer

Fix! WM-Starter Ghana findet neuen Nationaltrainer

FIFA WM
CL-Rückspielkracher: Dieser Sender zeigt Liverpool gegen PSG

CL-Rückspielkracher: Dieser Sender zeigt Liverpool gegen PSG

Champions League
Diese Vereine können Schlotterbecks Ausstiegsklausel ziehen

Diese Vereine können Schlotterbecks Ausstiegsklausel ziehen

Deutsche Bundesliga
2
Ex-ÖFB-Coach Koller kehrt auf die Trainerbank zurück

Ex-ÖFB-Coach Koller kehrt auf die Trainerbank zurück

International
Adi Hütter: Welche Vereine bei ihm keine Chance haben

Adi Hütter: Welche Vereine bei ihm keine Chance haben

Fußball
1

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026