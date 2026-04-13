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Hartberg-Tor: Zu Unrecht aberkannt?

Konstantin Schopp hätte gegen Sturm Graz beinahe für den Siegtreffer gesorgt - gezählt hat das Tor letztlich aber nicht.

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Der TSV Hartberg war am Sonntag nah dran, drei Punkte aus Graz zu entführen. Trotz eines beherzten Auftritts gab es im Steirer-Derby gegen den SK Sturm Graz letztlich aber nur ein 0:0 - Spielbericht >>>

Dennoch hätte es mehr werden können für die Hartberger: Konstantin Schopp netzte für die Oststeirer ein, Schiedsrichter Isa Simsek erkannte jedoch einen Schubser von Schopp an Jeyland Mitchell und verwehrte Hartberg den Treffer.

Es war eine Entscheidung, die auf viel Unverständnis stieß - nicht nur im Lager der Hartberger ("Heute haben wir zwei Punkte verloren!" >>>), sondern auch bei der Ansakonferenz.

So schätzen Harald, Patrick und Hannes die Szene ein. Im VIDEO:

Alle Trainer des SK Sturm Graz seit Ivica Osim

Fabio Ingolitsch
Jürgen Säumel

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