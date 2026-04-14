Stammtisch

Thalhammer und Ogris fordern mehr Mut vom Frauen-Nationalteam

Am Stammtisch bei Andy Ogris äußern der ehemalige Teamchef und der Noch-Neulengbach-Trainer Kritik an den Leistungen der ÖFB-Frauen. Lob gibt es u.a. für den LASK:

Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Thalhammer will die Niederlagen der Österreicherinnen gegen Norwegen und Slowenien richtig eingeordnet wissen.

Auch die Herangehensweise des ÖFB an die Duelle gegen Deutschland stört den 55-Jährigen: "Lieber gehe ich mit viel Mut und Angriffslust 0:5 unter als dass ich mit einem tiefen Block ein 0:5 einbetoniere!"

Warum der ehemalige Frauen-Teamchef beim ÖFB Nachholbedarf sieht und die Probleme bei Rekordmeister USV Neulengbach für ihn keine Überraschung sind, erklärt Dominik Thalhammer am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von Peter Rietzler.

Was Kurier-Kolumnist Thalhammer und Ogris zur Bestellung von Marie-Louise Eta als neue Cheftrainerin von Union Berlin zu sagen haben und wie sie den Titel- bzw. Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga einschätzen, verraten die beiden in der 182. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Hier ansehen:

Die 182. Episode als Podcast anhören:

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WM-Qualifikation heute: Deutschland - Österreich

WM-Qualifikation heute: Deutschland - Österreich

ÖFB-Team
Hat der LASK die Mentalität eines Meisters?

Hat der LASK die Mentalität eines Meisters?

Bundesliga
29
Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Fußball
24
Road to Bundesliga?

Road to Bundesliga?

LAOLA1
1
Hartberg-Tor: Zu Unrecht aberkannt?

Hartberg-Tor: Zu Unrecht aberkannt?

Bundesliga
16
Baumgartner hatte im Leipzig-Stadion "ein ungutes Gefühl"

Baumgartner hatte im Leipzig-Stadion "ein ungutes Gefühl"

Deutsche Bundesliga
8
Letzter Testgegner fix: Das ist der ÖFB-Fahrplan zur WM 2026

Letzter Testgegner fix: Das ist der ÖFB-Fahrplan zur WM 2026

ÖFB-Team
18

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Am Stammtisch bei Andy Ogris LAOLA1+ Andreas Ogris Andy Ogris Sport-Talk Peter Rietzler Dominik Thalhammer Frauen-Fußball ÖFB Frauen-Bundesliga ÖFB-Frauen-Team ÖFB-Team LASK