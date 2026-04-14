Thalhammer und Ogris fordern mehr Mut vom Frauen-Nationalteam
Am Stammtisch bei Andy Ogris äußern der ehemalige Teamchef und der Noch-Neulengbach-Trainer Kritik an den Leistungen der ÖFB-Frauen. Lob gibt es u.a. für den LASK:
von Peter Rietzler
Thalhammer will die Niederlagen der Österreicherinnen gegen Norwegen und Slowenien richtig eingeordnet wissen.
Auch die Herangehensweise des ÖFB an die Duelle gegen Deutschland stört den 55-Jährigen: "Lieber gehe ich mit viel Mut und Angriffslust 0:5 unter als dass ich mit einem tiefen Block ein 0:5 einbetoniere!"
Warum der ehemalige Frauen-Teamchef beim ÖFB Nachholbedarf sieht und die Probleme bei Rekordmeister USV Neulengbach für ihn keine Überraschung sind, erklärt Dominik Thalhammer am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von Peter Rietzler.
Was Kurier-Kolumnist Thalhammer und Ogris zur Bestellung von Marie-Louise Eta als neue Cheftrainerin von Union Berlin zu sagen haben und wie sie den Titel- bzw. Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga einschätzen, verraten die beiden in der 182. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).