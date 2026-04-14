Thalhammer will die Niederlagen der Österreicherinnen gegen Norwegen und Slowenien richtig eingeordnet wissen.

Auch die Herangehensweise des ÖFB an die Duelle gegen Deutschland stört den 55-Jährigen: "Lieber gehe ich mit viel Mut und Angriffslust 0:5 unter als dass ich mit einem tiefen Block ein 0:5 einbetoniere!"

Warum der ehemalige Frauen-Teamchef beim ÖFB Nachholbedarf sieht und die Probleme bei Rekordmeister USV Neulengbach für ihn keine Überraschung sind, erklärt Dominik Thalhammer am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von Peter Rietzler.

Was Kurier-Kolumnist Thalhammer und Ogris zur Bestellung von Marie-Louise Eta als neue Cheftrainerin von Union Berlin zu sagen haben und wie sie den Titel- bzw. Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga einschätzen, verraten die beiden in der 182. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

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