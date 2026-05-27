NEWS

Bericht: Rangnick in Gesprächen mit Spitzenklub

Laut einem italienischen Medium gab es kürzlich ein Treffen zwischen dem ÖFB-Teamchef und einem siebenfachen CL-Sieger.

Bericht: Rangnick in Gesprächen mit Spitzenklub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In zwei Wochen startet die Weltmeisterschaft 2026.

Teamchef Ralf Rangnick wird, Stand jetzt, mit einem auslaufenden Vertrag ins Turnier gehen. Sein Arbeitspapier endet nach der WM, wobei sich der ÖFB und der Deutsche grundsätzlich über eine Verlängerung einig sein sollen.

So äußerte sich Rangnick dazu >>>

Interessenten aus dem Klubfußball gibt es trotzdem. Denn wie nun die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sollen sich AC-Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic und Klubbesitzer Gerry Cardinale mit Rangnick in Wien getroffen haben.

Auf Nachfrage des "kicker" wollte der ÖFB das Gerücht nicht kommentieren.

Kommt es sechs Jahre später zur Einigung?

Der 67-Jährige soll allerdings nicht als Trainer, sondern als Sportdirektor bei den "Rossoneri" gehandelt werden. Nachdem Milan die Champions League verpasst hatte, musste die gesamte sportliche Führung ihren Platz räumen.

Alle Infos dazu >>>

Rangnick wird nicht zum ersten Mal mit dem siebenfachen CL-Gewinner in Verbindung gebracht. Schon 2020 soll er kurz vor einer Anstellung als Sportdirektor und Trainer gestanden haben. Da Stefano Pioli jedoch Coach blieb und sich Milan intern uneinig war, scheiterte der Deal.

2021 hatte Rangnick für wenige Monate bei Lok Moskau angeheuert, ehe er bei Manchester United – der letzten Station vor dem ÖFB-Team – arbeitete.

Was die Zukunft auf Milans Trainerbank angeht, dürfte Andoni Iraola der Topkandidat sein. Auch Oliver Glasner steht auf der Liste von AC.

Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

Patrick Wimmer
Romano Schmid

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Trainiert Oliver Glasner bald einen Serie-A-Topklub?

Trainiert Oliver Glasner bald einen Serie-A-Topklub?

Serie A
13
ÖFB-Gegner: Journalisten campten wohl für Kaderinfos am Flughafen

ÖFB-Gegner: Journalisten campten wohl für Kaderinfos am Flughafen

FIFA WM
3
Umfrage: WM-Interesse in Österreich viel größer als 2022

Umfrage: WM-Interesse in Österreich viel größer als 2022

FIFA WM
27
Wechselt WSG-Verteidiger Lawrence zu Meistergruppen-Team?

Wechselt WSG-Verteidiger Lawrence zu Meistergruppen-Team?

Bundesliga
32
Transfer-Update: Umbruch im Ländle? - Neuer RBS-Trainerkandidat

Transfer-Update: Umbruch im Ländle? - Neuer RBS-Trainerkandidat

Bundesliga
2
Bedient sich Sturm Graz ein weiteres Mal im Ländle?

Bedient sich Sturm Graz ein weiteres Mal im Ländle?

Bundesliga
48
Droht Altach erneut der Abgang des Cheftrainers?

Droht Altach erneut der Abgang des Cheftrainers?

Bundesliga
8

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Gerüchteküche Ralf Rangnick AC Milan Serie A Zlatan Ibrahimovic