In zwei Wochen startet die Weltmeisterschaft 2026.

Teamchef Ralf Rangnick wird, Stand jetzt, mit einem auslaufenden Vertrag ins Turnier gehen. Sein Arbeitspapier endet nach der WM, wobei sich der ÖFB und der Deutsche grundsätzlich über eine Verlängerung einig sein sollen.

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Interessenten aus dem Klubfußball gibt es trotzdem. Denn wie nun die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sollen sich AC-Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic und Klubbesitzer Gerry Cardinale mit Rangnick in Wien getroffen haben.

Auf Nachfrage des "kicker" wollte der ÖFB das Gerücht nicht kommentieren.

Kommt es sechs Jahre später zur Einigung?

Der 67-Jährige soll allerdings nicht als Trainer, sondern als Sportdirektor bei den "Rossoneri" gehandelt werden. Nachdem Milan die Champions League verpasst hatte, musste die gesamte sportliche Führung ihren Platz räumen.

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Rangnick wird nicht zum ersten Mal mit dem siebenfachen CL-Gewinner in Verbindung gebracht. Schon 2020 soll er kurz vor einer Anstellung als Sportdirektor und Trainer gestanden haben. Da Stefano Pioli jedoch Coach blieb und sich Milan intern uneinig war, scheiterte der Deal.

2021 hatte Rangnick für wenige Monate bei Lok Moskau angeheuert, ehe er bei Manchester United – der letzten Station vor dem ÖFB-Team – arbeitete.

Was die Zukunft auf Milans Trainerbank angeht, dürfte Andoni Iraola der Topkandidat sein. Auch Oliver Glasner steht auf der Liste von AC.