Umfrage: WM-Interesse in Österreich viel größer als 2022

Das Interesse an der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit dem ÖFB-Team ist in Österreich laut einer repräsentativen Umfrage des Marketagent-Instituts deutlich größer als an jener 2022 in Katar.

Demnach interessieren sich 63 Prozent der 1.000 Befragten für die Mitte Juni beginnende WM, beim Winterturnier ohne österreichische Beteiligung waren es nur 37 Prozent gewesen.

Die Vorfreude wird aber durch die politische Situation in den USA und die Rolle der FIFA getrübt.

Situation in den USA beeinflusst das Interesse

74 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher misstrauen dem Weltverband FIFA. Besonders kritisch wird ihr Fokus auf wirtschaftliche Interessen und ihre große Macht im internationalen Fußball gesehen.

Die Einstellung zu den drei Austragungsländern ist gespalten, Kanada wird von 61 Prozent als attraktiver Gastgeber gesehen, Mexiko von 42 Prozent, die USA lediglich von 28 Prozent.

Für etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) beeinflusst die politische Situation in den USA - wo 78 der 104 Spiele stattfinden - ihr Interesse an der WM.

Kritischer Blick auf Ausrichter, aber wenig Boykott-Absichten

Insgesamt betrachtet finden 56 Prozent die Austragung in den USA, Kanada und Mexiko (eher) schlecht (Katar 2022: 82 Prozent) bzw. 44 Prozent (eher) gut.

Ungeachtet der Vorfreude auf die WM sehen 56 Prozent die politische Einflussnahme im Weltfußball kritisch, 49 Prozent missbilligen Korruption und mangelnde Transparenz.

Ein Drittel weist auf die Umwelt- und Klimabelastung im Zusammenhang mit dem Großevent hin. Das Turnier boykottieren wollen jedoch nur fünf Prozent, 2022 waren es noch 24 Prozent gewesen.

Österreichs Teilnahme sorgt für verstärktes Interesse

Die erstmalige Teilnahme des österreichischen Teams seit 1998 verstärkt das Interesse am Turnier hierzulande deutlich, bei den Emotionen in Zusammenhang mit der WM stechen der Stolz auf die rot-weiß-rote Mannschaft (32 Prozent) und die Vorfreude (30) als Motive hervor.

Unter den 63 Prozent, die die WM verfolgen wollen, interessieren sich rund drei Viertel für die Spiele der Österreicher (74 Prozent), für das Halbfinale und Finale etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent).

Elf Prozent glauben an Finaleinzug des ÖFB-Teams

Bezüglich der Erwartungshaltung an das ÖFB-Team rechnen 15 Prozent mit einem Ausscheiden nach der Gruppenphase, 18 Prozent erwarten das Scheitern im Sechzehntelfinale. Ein Drittel geht vom Out im Achtelfinale aus, 19 Prozent im Viertelfinale.

Elf Prozent, also jeder Neunte, glaubt sogar an den WM-Titel für Österreich. Trotz der hierzulande teilweise ungünstigen Spielzeiten wollen 67 Prozent (2022: 39 Prozent) der heimischen Fußball-Fans die WM zumindest vereinzelt mitverfolgen, etwa ein Fünftel (21 Prozent) sogar so viele Matches wie möglich.

Grundsätzlich interessieren sich laut der Umfrage 57 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher für Fußball. Unter Männern sind es 75 Prozent, bei Frauen 41 Prozent.