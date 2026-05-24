Ende März 2026 hat Florian Wiegele beim Fußball-Testspiel gegen Ghana sein Länderspiel-Debüt für Österreich gegeben, ein paar Monate später findet er sich in Österreichs WM-Kader wieder.

Bei der Kader-Bekanntgabe geriet ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick fast schon ins Schwärmen über den 2,05 Meter großen Tormann von Viktoria Pilsen, der sich mit Alexander Schlager und Patrick Pentz bei der WM ums Einser-Leiberl matchen darf.

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Es war ein rasanter Aufstieg des 25-jährigen Schlussmanns, der 2024 noch in Österreichs ADMIRAL 2. Liga für den DSV Leoben spielte und 2025 als Leih-Tormann des GAK seine ersten Bundesliga-Minuten sammelte.

"Es zeigt wieder, wie schnell es im Fußball gehen kann", freut sich GAK-Tormann-Trainer Thomas Queder im Gespräch mit "Sky" über die WM-Nominierung seines ehemaligen Schützlings.

Körpergröße, Dynamik, großartige Paraden

"Flo hat großes Potenzial, gute Entscheidungen getroffen, Geduld gezeigt und seine Chancen genützt, wenn er sie bekommen hat", so Queder, der aus der Ferne zusah, wie sich Wiegele im November 2025 sein Stammleiberl in Pilsen erarbeitete.

"Als Torhüter bringt er ein Gesamtpaket mit, welches in Österreich einzigartig ist", ist sich der GAK-Tormann-Trainer sicher.

"Seine Körpergröße im Zusammenspiel mit einer hervorragenden Dynamik, durch welche er immer wieder großartige Saves zeigt, zeichnet ihn absolut aus. Dazu kommt sein Mut offensiv den Strafraum sowie den Raum hinter der Abwehr zu verteidigen", erklärt Queder.

Starkes Spielverständnis

Weiters bringe er "ein ausgeprägtes Spielverständnis mit, wodurch er Situationen oft früh erkennt und er erfüllt auch die fußballerischen Komponenten. In seiner Arbeitsweise habe ich ihn als höchst professionellen & akribischen Arbeiter kennengelernt".

Queder glaubt, dass Wiegele seinen Plafond noch nicht erreicht hat: "Ich traue ihm noch vieles zu. Wichtig wird sein, dass er verletzungsfrei bleibt und weiterhin regelmäßig Spiele absolviert. Dann ist vieles möglich."