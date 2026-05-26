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ÖFB-Gegner: Journalisten campten wohl für Kaderinfos am Flughafen

In Algerien sollen Journalisten und Fans den Flughafen belagert haben, um vom WM-Kader zu erfahren.

ÖFB-Gegner: Journalisten campten wohl für Kaderinfos am Flughafen Foto: © IMAGO / Italy Photo Press
Textquelle: © LAOLA1
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Ex-Schweiz-Teamchef Vladimir Petkovic führt ÖFB-Gegner Algerien in die anstehende WM. Für Chaos sorgt jetzt wohl die Tatsache, dass der Kader vor der Anreise der Spieler noch nicht offiziell verkündet wurde.

Wie Screenshots von "Elheddaf TV" auf der "X"-Seite von "Football Tweet" zeigen, verursachte das Chaos am Flughafen in Algerien. Dieser sei von Journalisten und Fans belagert worden, um bei der Ankunft zu erfahren, wer im Kader ist.

Routinier dürfte fehlen

Reporter sollen sogar Zelte vor dem Flughafen aufgestellt haben, um dort zu nächtigen, wie ein Bild zeigt.

Wie das Medium "Ennahar" berichtet, fehlt Routinier Baghdad Bounedjah aus disziplinären Gründen im Aufgebot. Der 34-Jährige verbucht bereits 87 Länderspiele für die Algerier.

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