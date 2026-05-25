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Fix! Milan tauscht die gesamte sportliche Führung aus

Die "Rossoneri" ziehen die logische Konsequenz nach der großen Enttäuschung in der Serie A. Nahezu die gesamte Chefetage samt Trainer Allegri wird entlassen.

Fix! Milan tauscht die gesamte sportliche Führung aus Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Großes Beben in Mailand!

Die AC Milan trennt sich nach den Enttäuschungen der letzten Wochen von Trainer Massimiliano Allegri.

Keine 24 Stunden nach der 1:2-Pleite gegen Cagliari und dem Verpassen der Champions-League-Plätze zieht der italienische Traditionsverein die Reißleine.

Zudem müssen auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada mit sofortiger Wirkung die "Rossoneri" verlassen.

Bitteres Ende der zweiten Amtszeit von Allegri

Erst im Mai des Vorjahres kehrte Allegri nach seiner ersten Amtszeit von 2010 bis 2014 wieder zurück nach Mailand.

Zwischenzeitlich sah es in der abgelaufenen Spielzeit auch so aus, als ob Allegri den Verein aus der Lombardei wieder zurück an die Spitze der Serie A führen kann.

Doch am letzten Spieltag rutschte Milan noch auf den fünften Tabellenplatz ab und verpasste die Champions-League-Plätze.

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