Österreich-Argentinien: Das sagt die KI voraus

Es ist soweit.

Am Montagabend (heute ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft Österreich im Rahmen des zweiten WM-Gruppenspiels auf Weltmeister Argentinien.

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Argentinien >>>

Während das ÖFB-Team um Teamchef Ralf Rangnick auf eine historische Performance pocht, tritt auch die "Albiceleste" das Duell mit Alaba und Co. mit Respekt an.

Doch wie schätzt eigentlich die KI die Chancen für Argentinien-Österreich ein?

KI glaubt an Messi und Co.

Wenn es nach dem "Supercomputer" von "Opta" geht, ist Argentinien klarer Favorit im Duell mit der ÖFB-Elf.

Die KI, die jede WM-Partie 10.000 Mal simuliert, bewertet die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für Messi und Co. mit rund 65,4 Prozent. Einem Österreich-Sieg bescheinigt "Opta" nur 13,9 Prozent Wahrscheinlichkeit, einem möglichen Remis gar 20,7 Prozent.

"ChatGPT" sieht die Angelegenheit nicht ganz so eindeutig: Das Produkt des US-Unternehmens "OpenAI" bewertet die Wahrscheinlichkeit eines Argentinien-Erfolgs mit 62 Prozent. Österreich räumt der Chatbot 17 Prozent Siegwahrscheinlichkeit ein, einem Remis als Endergebnis 24 Prozent.