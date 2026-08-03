Ansakonferenz

LASK-Traumstart: Sind die Linzer der Titelfavorit?

Doublesieger LASK startet perfekt in die neue Bundesliga-Saison – wie stark ist die Kühbauer-Elf wirklich?

Textquelle: © LAOLA1
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Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück – und damit auch die regulären Episoden der Ansakonferenz. In einer neuen Ausgabe besprechen July und Harald den 1. Spieltag der höchsten Spielklasse Österreichs.

Titelverteidiger LASK erwischt mit einem 3:0-Erfolg gegen den GAK einen Traumstart in die neue Saison. Die Austria geht in Wolfsberg unter, Sturm stolpert gegen die WSG und Rapid gewinnt die Hitzeschlacht in Hütteldorf.

Welche Erkenntnisse lassen sich bereits nach dem ersten Spieltag gewinnen?


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