Svoboda: "Das Angebot konnte ich einfach nicht ablehnen"

Es sind etwas mehr als 5 Kilometer vom Fußballplatz des FC Stadlau bis zum ÖFB-Campus. Michael Svoboda hat zehn Jahre dafür gebraucht.

Als 17-Jähriger feierte er in der Regionalliga für Stadlau sein Debüt im Erwachsenenfußball. Ein Jahrzehnt später sitzt er am ÖFB-Campus und bereitet sich dort mit Brighton & Hove Albion auf seine erste Premier-League-Saison vor.

"Ich hatte damals andere Ziele, wollte in die Bundesliga kommen", sagt der Wiener. Das gelang ihm als 20-Jähriger, als er mit der WSG Tirol den Aufstieg feierte.

Und dann kam Brighton...

Ein Jahr später ging es nach Italien, wo er in seiner ersten Saison mit Venezia den Sprung in die Serie A bejubelte.

Es folgten zwei Abstiege und zwei weitere Aufstiege. Svoboda hätte als Kapitän des Teams in die nächste Serie-A-Saison starten können. "Ich hatte in Venedig einen guten Status und mich sehr, sehr wohlgefühlt", sagt er.

Doch dann kam Brighton. "Es kam dieses Angebot, das ich einfach nicht ablehnen konnte. Ich habe die Chance, mich weiterzuentwickeln und in der besten Liga der Welt zu spielen", erklärt der 27-Jährige.

Fast keine Pause