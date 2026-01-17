Ägypten Ägypten EGY
Nigeria Nigeria NGR
Im Elfm.
0:0
0:0 , 0:0
Endstand 0:0
NEWS

Afrika Cup: Nigeria holt im Elferschießen Platz drei

Torhüter Stanley Nwabali bringt Ägyptens Stars Mohamed Salah und Omar Marmoush zum Verzweifeln.

Afrika Cup: Nigeria holt im Elferschießen Platz drei Foto: © GETTY
Nigeria setzt sich beim Afrika-Cup in Marokko im Spiel um Rang drei gegen Ägypten durch.

Nach torlosen 90 Minuten in Casablanca gewinnt Nigeria am Samstag das Elfmeterschießen mit 4:2.

Torhüter Stanley Nwabali pariert die Schüsse von Ägyptens Star Mohamed Salah und Omar Marmoush. Nigeria belegt bei den afrikanischen Kontinentalmeisterschaften zum neunten Mal Platz drei.

