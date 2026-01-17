-
LASK - Jagiellonia BialystokFußball - Sonstiges
-
Best of Jefté in LigaZwaFußball - Sonstiges
-
ZSKA Sofia 1948 - LASKFußball - Sonstiges
-
FC Porto - Benfica LissabonFußball - Sonstiges
-
AD Fafe - SC BragaFußball - Sonstiges
-
Wurmbrand zu Hoffenheim? Ansakonferenz SpezialAnsakonferenz
-
SC Uniao Torreense - Uniao LeiraFußball - Sonstiges
-
LASK - Young Boys BernFußball - Sonstiges
-
Europacöp Spezial - Michael Gregoritsch AnsapanierEuropacöp
-
Das unglaubliche 15k-Special der AnsakonferenzAnsakonferenz
Ägypten EGY
Nigeria NGR
Im Elfm.
0:00:0 , 0:0
Endstand 0:0
NEWS
Afrika Cup: Nigeria holt im Elferschießen Platz drei
Torhüter Stanley Nwabali bringt Ägyptens Stars Mohamed Salah und Omar Marmoush zum Verzweifeln.
Nigeria setzt sich beim Afrika-Cup in Marokko im Spiel um Rang drei gegen Ägypten durch.
Nach torlosen 90 Minuten in Casablanca gewinnt Nigeria am Samstag das Elfmeterschießen mit 4:2.
Torhüter Stanley Nwabali pariert die Schüsse von Ägyptens Star Mohamed Salah und Omar Marmoush. Nigeria belegt bei den afrikanischen Kontinentalmeisterschaften zum neunten Mal Platz drei.