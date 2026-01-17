Adewumi überzeugt bei Cercle-Sieg mit drittem Saisontor

Oluwaseun Adewumi und Onur Cinel haben am 21. Spieltag der belgischen Pro League Grund zum Jubeln: Cercle Brügge gewinnt bei KVC Westerlo mit 2:0.

Der Nachmittag beginnt für Westerlo denkbar ungünstig. Nachdem Edgaras Utkus zunächst per Kopf anklopft (4.), befördert Emin Bayram den Ball wenig später unglücklich ins eigene Netz (6.).

Westerlo übernimmt in der Folge zwar das Kommando, findet jedoch kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Stattdessen rückt der ÖFB-Legionär in den Mittelpunkt: Der 20-jährige Adewumi, der in der Startelf steht, verwertet eine Vorarbeit von Gary Magnee per Kopf zum 2:0. Es ist sein drittes Saisontor im 18. Liga-Spiel.

Vergebliches Anrennen und VAR-Entscheidung

Auch im zweiten Durchgang ändert sich das Bild kaum: Westerlo drängt auf den Anschluss, doch Cercle-Torhüter Warleson ist bei den wenigen gefährlichen Schüssen zur Stelle.

Für Westerlo keimt kurz Hoffnung auf, als der Video-Assistent eine mögliche Elfmetersituation überprüft, sich jedoch gegen einen Strafstoß entscheidet (86.).

Cercle Brügge hat aus den letzten drei Spielen sieben Punkte eingefahren und nur mehr vier Punkte Rückstand auf den zwölften Platz, den Westerlo einnimmt und der zur Teilnahme an den Playoffs um den letzten Qualifikationsplatz zur UEFA Conference League berechtigt.