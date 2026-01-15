Fair-Play-Verstoß: Ex-Starstürmer bei Afrika-Cup gesperrt

Der ehemalige Starstürmer und aktuelle Präsident des kamerunischen Verbandes Fecafoot Samuel Eto’o ist beim Afrika-Cup vom afrikanischen Fußballverband CAF für vier Spiele gesperrt worden.

Grund dafür sei, wie der CAF am Donnerstag bekannt gab, ein Verstoß gegen die "Grundsätze der Fair-Play-Regeln" nach der 0:2-Niederlage gegen Gastgeber Marokko und dem folgenden Viertelfinalaus gewesen.

Ebenfalls kommt eine 20.000 Dollar Strafe auf Eto’o zu. Fecafoot zeigte sich nach dem Urteil entsetzt und meinte in einem Statement, dass die Entscheidung ohne "jeglicher expliziter Begründung" erfolgte. Außerdem werde er gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

Bereits des Öfteren mit Strafen belangt

Der ehemalige Fußballer wurde bereits bei der U20-WM der Frauen 2024 in Kolumbien mit einem Stadionverbot, das für sechs Monate gültig war, bestraft.

Auch damals war der Grund ein Verstoß gegen die "Grundsätze der Fair-Play-Regeln" sowie "beleidigendes Verhalten".

Dreimaliger Champions-League-Sieger

Eto’o spielte unter anderem für den FC Barcelona sowie Inter Mailand. Insgesamt darf er sich dreimaliger Champions-League-Sieger nennen.

In 754 Karrierespielen erzielte der ehemalige Stürmer 368 Tore und bereitete 121 weitere vor.