RC Lens RCL
AJ Auxerre AUX
Endstand
1:00:0 , 1:0
-
Wesley Said
NEWS
Ligue 1: Baidoos Lens holt sich Tabellenführung zurück
Das Team von Samson Baidoo siegt gegen Auxerre und steht wieder an der Tabellenspitze.
RC Lens gewinnt in der 18. Runde der Ligue 1 knapp mit 1:0 gegen Abstiegskandidat AJ Auxerre.
Der entscheidende Treffer gelingt Wesley Said in der 65. Minute. Durch den "Dreier" zieht das Team von ÖFB-Legionär Samson Baidoo (spielt durch) wieder an Paris Saint-Germain vorbei und holt sich mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenführung zurück.
PSG hat am Freitagabend gegen Lille mit 3:0 gewonnen.