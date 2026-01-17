RC Lens RC Lens RCL
AJ Auxerre AJ Auxerre AUX
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Wesley Said
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ligue 1: Baidoos Lens holt sich Tabellenführung zurück

Das Team von Samson Baidoo siegt gegen Auxerre und steht wieder an der Tabellenspitze.

Ligue 1: Baidoos Lens holt sich Tabellenführung zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
RC Lens gewinnt in der 18. Runde der Ligue 1 knapp mit 1:0 gegen Abstiegskandidat AJ Auxerre.

Der entscheidende Treffer gelingt Wesley Said in der 65. Minute. Durch den "Dreier" zieht das Team von ÖFB-Legionär Samson Baidoo (spielt durch) wieder an Paris Saint-Germain vorbei und holt sich mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenführung zurück.

PSG hat am Freitagabend gegen Lille mit 3:0 gewonnen.

