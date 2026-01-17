RC Lens gewinnt in der 18. Runde der Ligue 1 knapp mit 1:0 gegen Abstiegskandidat AJ Auxerre.

Der entscheidende Treffer gelingt Wesley Said in der 65. Minute. Durch den "Dreier" zieht das Team von ÖFB-Legionär Samson Baidoo (spielt durch) wieder an Paris Saint-Germain vorbei und holt sich mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenführung zurück.

PSG hat am Freitagabend gegen Lille mit 3:0 gewonnen.