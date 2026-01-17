Diagnose da: Schwere Verletzung bei Blau-Weiß-Goalie Baier

Am Samstag absolvierte der FC Blau-Weiß Linz im Rahmen des Trainingslagers in Belek einen Test gegen den tschechischen Erstligisten Zlin (hier nachlesen>>>).

Viel mehr als das 0:0 beschäftigt die Stahlstädter aber der Zustand von Keeper Viktor Baier, der in Minute 26 mit einer Trage verletzt vom Feld gebracht werden musste.

"Schwerere Verletzung" vermutet

Neo-Coach Michael Köllner gingt bereits kurz nach dem Spiel von einer "wahrscheinlich schwereren Verletzung" beim jungen Tschechen aus.

"Da müssen die Untersuchungen in den nächsten Tagen Klarheit bringen", so der Deutsche. Besagte Klarheit gibt es aber schon wenige Stunden später: Wie der Klub mitteilt, zog sich Baier einen Riss der Achillessehne zu und wird sehr lange ausfallen.

Baier wird am Sonntag nach Tschechien fliegen, um sich dort einer Operation zu unterziehen. Mit Thomas Turner steht ein zweitligaerfahrener Schlussmann als Ersatz bereit.