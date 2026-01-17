-
Wurmbrand zu Hoffenheim? Ansakonferenz SpezialAnsakonferenz
-
Das unglaubliche 15k-Special der AnsakonferenzAnsakonferenz
-
Kevin Danso 2025: Ein Jahr zum Staunen?Ansakonferenz
-
Ranking: Rückblick auf das Fußballjahr 2025Ansakonferenz
-
Christoph Baumgartner 2025: Ein Jahr mit zwei Gesichtern?Ansakonferenz
-
Marko Arnautovic 2025: Zwischen Rekorden und GerüchtenAnsakonferenz
-
David Alaba: Höhen, Tiefen und große MomenteAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Marko KvasinaStammtisch
-
Das LAOLA1-Team der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26Fußball - ADMIRAL Bundesliga
-
Kein meisterliches Zeugnis für Sturm Graz?Ansakonferenz
Diagnose da: Schwere Verletzung bei Blau-Weiß-Goalie Baier
Beim Test gegen Zlin in Belek musste der Tscheche vom Feld transportiert werden. Wenig später steht fest, wie schwer es ihn erwischt hat.
Am Samstag absolvierte der FC Blau-Weiß Linz im Rahmen des Trainingslagers in Belek einen Test gegen den tschechischen Erstligisten Zlin (hier nachlesen>>>).
Viel mehr als das 0:0 beschäftigt die Stahlstädter aber der Zustand von Keeper Viktor Baier, der in Minute 26 mit einer Trage verletzt vom Feld gebracht werden musste.
"Schwerere Verletzung" vermutet
Neo-Coach Michael Köllner gingt bereits kurz nach dem Spiel von einer "wahrscheinlich schwereren Verletzung" beim jungen Tschechen aus.
"Da müssen die Untersuchungen in den nächsten Tagen Klarheit bringen", so der Deutsche. Besagte Klarheit gibt es aber schon wenige Stunden später: Wie der Klub mitteilt, zog sich Baier einen Riss der Achillessehne zu und wird sehr lange ausfallen.
Baier wird am Sonntag nach Tschechien fliegen, um sich dort einer Operation zu unterziehen. Mit Thomas Turner steht ein zweitligaerfahrener Schlussmann als Ersatz bereit.