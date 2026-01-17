Fünf Tore in Hälfte zwei! Bayern drehen Top-Spiel gegen Leipzig

RB Leipzig muss sich in der 18. Runde der Deutschen Bundesliga dem FC Bayern München mit 1:5 geschlagen geben.

Die erste Hälfte gehört dabei klar den Gastgebern aus Ostdeutschland, die mit Xaver Schlager, Nicolas Seiwald (bis zur 81. Minute) und Christoph Baumgartner (bis zur 85. Minute) gleich drei ÖFB-Kicker im Mittelfeld aufbieten. Konrad Laimer fehlt bei den Bayern verletzungsbedingt (mehr dazu>>>).

Bereits nach drei Minuten hat Baumgartner die erste Möglichkeit am Fuß, der Ball verpasst das Tor knapp. Nur eine Minute später kann Manuel Neuer gegen Romulo abwehren (4.), Antonio Nusa grätscht den Ball am Tor vorbei (7.).

Die verdiente Führung fällt dann in Minute 21. David Raum passt im Strafraum scharf auf Romulo, der sich gegen Jonathan Tah durchsetzt und den Ball im Tor unterbringt.

Auch in weiterer Folge ist Leipzig besser, Nicolas Seiwald lässt die nächste Chance liegen (24.), wenig später sieht der ÖFB-Motor für ein Foul an Goretzka Gelb (29.). Leipzig geht mit der Pausenführung in die Halbzeit, für die Bayern ist es der erste Pausenrückstand der Saison.

Bayern in Hälfte zwei furios

Goretzka bleibt bei den Bayern zur Pause in der Kabine, er wird durch Joshua Kimmich ersetzt. Die Bayern treten in Hälfte zwei sofort dominant auf.

In Minute 50 gelingt der Ausgleich. Dayot Upamecano schnappt sich den Ball von Baumgartner, Gnabry kann vor dem Tor den Ball im kurzen Eck unterbringen. Luis Diaz prüft Peter Gulacsi (59.), der Keeper ist auch gegen Harry Kane zur Stelle (61.).

Während Neuer einen Distanzversuch von Romulo entschärfen kann (65.), ist Gulacsi auf der Gegenseite dann aber ohne Abwehrchance. Harry Kane schließt eine Hereingabe von Michael Olise trocken mit links zum 2:1 ab (65.). Es ist sein 21. Saisontreffer.

Während Neuer mit einer starken Parade den Ausgleich der Leipziger gegen Yan Diomande verhindern kann (72.), macht Tah per Kopf nach einer Ecke den Deckel drauf (83.).

Aleksandar Pavlovic erzielt nach Olise-Vorarbeit sogar noch den vierten Treffer (85.), Jamal Musiala - der in der Schlussphase sein Comeback feiert - legt das fünfte Tor durch Olise vor (88.).

Leipzigs unzureichende Chancenverwertung zeigt sich noch einmal in der Nachspielzeit - Conrad Harders Kopfball prallt gegen die Stange (90.+4).

In der Tabelle liegen die Bayern nach dem 5:1-Sieg mit 50 Punkten elf Zähler vor dem Zweiten Dortmund. Leipzig steht mit 32 Punkten auf Rang vier.