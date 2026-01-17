Nottingham Forest Nottingham Forest NOT Arsenal FC Arsenal FC ARS
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
Arsenal lässt bei Abstiegskandidat wichtige Punkte liegen

Die "Gunners" verpassen es, die Derby-Niederlage von Manchester City zu ihren Gunsten zu nutzen.

Der FC Arsenal kommt am 22. Spieltag der Premier League nicht über ein torloses Remis bei Abstiegskandidat Nottingham Forest hinaus.

Wenig Spielfluss und viele Unterbrechungen prägen den ersten Durchgang. Bereits früh sorgen Behandlungspausen bei Arsenals William Saliba (11.) und Nottinghams Nicolas Dominguez (15.) für Schrecksekunden, beide können jedoch weitermachen.

Das Geschehen spielt sich vorwiegend zwischen den Strafräumen ab, wobei Arsenal mit 60 Prozent Ballbesitz zwar kontrolliert, aber gegen die massive Abwehr keine Lücken findet.

Kurz vor dem Pausentee kochen die Emotionen hoch: Der Video Assistant Referee prüft einen möglichen Elfmeter für Nottingham (37.), entscheidet aber dagegen, woraufhin Jurrien Timber Gelb sieht (37.).

Die beste Chance vergibt Ola Aina, dessen Schuss das Ziel verfehlt (39.), womit es ohne Tore in die Kabinen geht.

Frische Kräfte, aber keine Tore

Mikel Arteta reagiert zur Pause und bringt Leandro Trossard für Gabriel Martinelli (46.), um die Offensive zu beleben. Das erste Ausrufezeichen setzen jedoch die Gastgeber, als Morgan Gibbs-White knapp am Tor vorbeischießt (57.).

Arsenal erhöht die Schlagzahl und bringt mit Bukayo Saka, Gabriel Jesus und Mikel Merino drei frische Kräfte (57.). Declan Rice prüft daraufhin Nottingham-Keeper Matz Sels mit einem präzisen Schuss (59.), der wenig später auch gegen einen Kopfball von Saka zur Stelle ist (65.).

Dyches Mannschaft verteidigt leidenschaftlich gegen die drängenden Gäste: Ein Kopfball von Jesus wird geklärt (70.), Mikel Merino setzt seinen Versuch daneben (72.). Trotz Schlussoffensive und fünf Minuten Nachspielzeit gelingt kein Treffer mehr.

Die Tabelle führen die "Gunners" mit 50 Punkten weiterhin souverän an, der Vorsprung auf Manchester City und Aston Villa beträgt jeweils sieben Zähler. Die "Villains" sind allerdings am Sonntag gegen Everton im Einsatz. Nottingham belegt mit 22 Punkten den 17. Rang.

