Deutsche Bundesliga heute: RB Leipzig - FC Bayern München

Beim Spitzenspiel der 18 Runde trifft Leipzig daheim auf den FC Bayern München (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Roten Bullen" wollen sich dort für das 0:6 zum Auftakt im August revanchieren, die Bayern hingegen sind immer noch ungeschlagen in der Liga und mussten erst zweimal Punkte abgeben.

Während bei RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager drei Österreicher in der Startelf erwartet werden, muss der deutsche Rekordmeister auf den verletzten Konrad Laimer verzichten.