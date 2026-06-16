Zukunft von Antonio Rüdiger bei Real Madrid geklärt

Die Zukunft von Real-Verteidiger Antonio Rüdiger ist wohl geklärt.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, soll der Ende Juni auslaufende Vertrag des DFB-Nationalspielers bei den "Königlichen" um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Verkündung des Deals wird in den kommenden Stunden erwartet.

Damit binden die Madrilenen einen Führungsspieler und langjährigen Stammspieler weiter an den Verein. In der vergangenen Saison spielte sich Rüdiger nach seinem Verletzungscomeback wieder in die Startelf und stand in 26 Pflichtspielen für Real auf dem Feld.

Derzeit mit Deutschland bei der WM 2026

In Madrid spielt der 33-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder negativ auffiel, seit Sommer 2022. Damals wechselte er vom FC Chelsea zum spanischen Topklub, mit dem er unter anderem die UEFA Champions League gewann und spanischer Meister wurde.

Derzeit weilt Rüdiger mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026, beim 7:1-Auftaktsieg der DFB-Elf gegen Curacao (Alle Tore im Video>>>) wurde der Innenverteidiger eingewechselt.