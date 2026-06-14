Deutschland Deutschland GER
Curacao Curacao CUR
Endstand
7:1
3:1 , 4:0
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VIDEO: Lucky Seven! Deutschland schießt Curacao ab

Die DFB-Elf feiert zum WM-Auftakt einen deutlichen Sieg über den Inselstaat. Alle Tore siehst du im VIDEO:

Textquelle: © LAOLA1
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Deutschland ist mit einem Kantersieg in die FIFA WM 2026 gestartet.

Curacao wurde im Houston Stadium mit 7:1 abgeschossen, speziell in der ersten Halbzeit konnte der WM-Debütant allerdings gut mithalten und schockte die DFB-Elf sogar mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Tore kurz vor und nach der Pause waren der Knackpunkt im Spiel, am Ende tankte die Nagelsmann-Truppe ordentlich Selbstvertrauen.

Hier siehst du alle Tore im VIDEO:

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