VIDEO: Lucky Seven! Deutschland schießt Curacao ab

Deutschland ist mit einem Kantersieg in die FIFA WM 2026 gestartet.

Curacao wurde im Houston Stadium mit 7:1 abgeschossen, speziell in der ersten Halbzeit konnte der WM-Debütant allerdings gut mithalten und schockte die DFB-Elf sogar mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Tore kurz vor und nach der Pause waren der Knackpunkt im Spiel, am Ende tankte die Nagelsmann-Truppe ordentlich Selbstvertrauen.

Hier siehst du alle Tore im VIDEO: