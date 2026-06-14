Deutschland GER
Curacao CUR
Endstand
7:13:1 , 4:0
-
Felix Nmecha
- Nico Schlotterbeck
- Kai Havertz
- Jamal Musiala
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Nathaniel Brown
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Deniz Undav
- Kai Havertz
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Livano Comenencia
NEWS
VIDEO: Lucky Seven! Deutschland schießt Curacao ab
Die DFB-Elf feiert zum WM-Auftakt einen deutlichen Sieg über den Inselstaat. Alle Tore siehst du im VIDEO:
Deutschland ist mit einem Kantersieg in die FIFA WM 2026 gestartet.
Curacao wurde im Houston Stadium mit 7:1 abgeschossen, speziell in der ersten Halbzeit konnte der WM-Debütant allerdings gut mithalten und schockte die DFB-Elf sogar mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.
Tore kurz vor und nach der Pause waren der Knackpunkt im Spiel, am Ende tankte die Nagelsmann-Truppe ordentlich Selbstvertrauen.