Spielmanipulation! Zwangsabstieg für tschechischen Pokalsieger

Nur rund einen Monat nach einem der größten Erfolge der Klubgeschichte setzt es für Tschechiens Pokalsieger eine Hiobsbotschaft.

Der MFK Karvina wird vom tschechischen Fußballverband "FACR" zum Zwangsabstieg in die zweite Liga verdonnert.

Sperren für Spieler und Funktionäre

Bereits seit drei Jahren laufen Ermittlungen gegen den Verein aus dem Osten Tschechiens.

Wegen des Verdachts auf Spielmanipulation und Wettbetrug wurden im Zuge einer riesigen Razzia 32 Verdächtige angeklagt.

Am Montag fiel nun eine Entscheidung: MFK Karvina muss in die zweite Liga absteigen und zudem 414.000 Euro Strafe bezahlen. Fünf Profis werden gesperrt und mit Geldstrafen belegt, Karvinas Bürgermeister Jan Wolf wird bis 2038 von sämtlichen Tätigkeiten gesperrt und muss ebenfalls 125.000 Euro Strafe zahlen.

Ausschluss vom Europapokal?

Der erste Pokaltitel in der Klubgeschichte dürfte nicht aberkannt werden.

Die Teilnahme am europäischen Geschäft - durch den Pokalsieg wäre Karvina in der letzten Quali-Runde zur UEFA Europa League gesetzt - obliegt nun der UEFA.

Grund für das Verfahren sind drei Erstligaspiele aus dem Jahr 2024. Karvina kann gegen das Urteil noch berufen.