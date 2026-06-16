Nestory Irankunda zählt schon jetzt zu den Shootingstars der WM 2026.

Der 20-Jährige spielte beim überraschenden 2:0-Sieg der Australier gegen die Türkei groß auf und sorgte mit seinem Führungstreffer für einen neuen Rekord (Mehr Infos>>>).

Auf diese 12 Spieler sollte man bei der WM 2026 achten >>>

Im Sommer könnte dem Australier nun ein Wechsel zu einem Topklub winken. Wie Transferinsider Nicolo Schira berichtet, soll der spanische Topklub Villarreal Interesse an einer Verpflichtung des Offensivtalents zeigen. Aktuell steht Irankunda noch beim englischen Zweitligisten FC Watford unter Vertrag.

Wechselte 2024 zum FC Bayern

Der Australier gilt als riesiges Talent – weswegen im Sommer 2024 der FC Bayern München bei Irankunda anklopfte und den 16-fachen Nationalspieler von Adelaide United verpflichtete. An der Säbener Straße konnte sich Irankunda aber nicht durchsetzen. Nach einer Leihe in die Schweiz folgte im vergangenen Sommer der endgültige Abschied nach England.

Bei Watford, wo Irankunda noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, zählte der 20-Jährige in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal und verbuchte vier Tore und fünf Assists.