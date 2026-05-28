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100 Millionen Euro! Barca bereitet Angebot für Superstar vor
Nach Anthony Gordon wollen die Katalanen auch noch einen neuen Stürmerstar verpflichten.
Der FC Barcelona treibt die Kaderplanungen zügig voran!
Am gestrigen Mittwoch wurde erstmals vom Gerücht über Anthony Gordon berichtet. 24 Stunden später ist der Deal unmittelbar vor dem Abschluss.
Der englische Flügelstürmer befindet sich bereits in Barcelona und soll in Kürze seinen Vertrag unterschreiben. Als Ablöse gehen wohl 70 Millionen Euro + möglicher 10 Millionen an Boni in Richtung Newcastle United.
Angebot wird vorbereitet
Doch damit ist noch nicht genug. Laut Fabrizio Romano bereitet Barca bereits ein Angebot für Julian Alvarez vor.
Dieses Angebot soll sich im Bereich der 100-Millionen-Euro-Marke befinden und in den nächsten Tagen an Atletico Madrid übermittelt werden.
Nachfolger von Lewandowski
Alvarez wiederum soll den "Rojiblancos" seinen Wunsch, nach Barcelona wechseln zu dürfen, bereits übermittelt haben.
Jetzt geht es also nur noch darum, dass die Klubs eine Einigung finden. Bei den Katalanen könnte der 26-jährige Argentinier die Nachfolge von Robert Lewandowski antreten.