NEWS

100 Millionen Euro! Barca bereitet Angebot für Superstar vor

Nach Anthony Gordon wollen die Katalanen auch noch einen neuen Stürmerstar verpflichten.

100 Millionen Euro! Barca bereitet Angebot für Superstar vor Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona treibt die Kaderplanungen zügig voran!

Am gestrigen Mittwoch wurde erstmals vom Gerücht über Anthony Gordon berichtet. 24 Stunden später ist der Deal unmittelbar vor dem Abschluss.

Der englische Flügelstürmer befindet sich bereits in Barcelona und soll in Kürze seinen Vertrag unterschreiben. Als Ablöse gehen wohl 70 Millionen Euro + möglicher 10 Millionen an Boni in Richtung Newcastle United.

Angebot wird vorbereitet

Doch damit ist noch nicht genug. Laut Fabrizio Romano bereitet Barca bereits ein Angebot für Julian Alvarez vor.

Dieses Angebot soll sich im Bereich der 100-Millionen-Euro-Marke befinden und in den nächsten Tagen an Atletico Madrid übermittelt werden.

Nachfolger von Lewandowski

Alvarez wiederum soll den "Rojiblancos" seinen Wunsch, nach Barcelona wechseln zu dürfen, bereits übermittelt haben.

Jetzt geht es also nur noch darum, dass die Klubs eine Einigung finden. Bei den Katalanen könnte der 26-jährige Argentinier die Nachfolge von Robert Lewandowski antreten.

Mehr zum Thema

Doch nicht Bayern? England-Star vor Wechsel nach Barcelona

Doch nicht Bayern? England-Star vor Wechsel nach Barcelona

Premier League
26
Posch-Zukunft steht vor Turnierstart "in den Sternen"

Posch-Zukunft steht vor Turnierstart "in den Sternen"

ÖFB-Team
Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Deutsche Bundesliga
Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Deutsche Bundesliga
18
Zwei Fronten: Coach von ÖFB-Trio bei Leipzig muss um Job bangen

Zwei Fronten: Coach von ÖFB-Trio bei Leipzig muss um Job bangen

Deutsche Bundesliga
Rapid angelt sich wohl U17-Vizeweltmeister aus Salzburg

Rapid angelt sich wohl U17-Vizeweltmeister aus Salzburg

Bundesliga
62
Vom Absteiger nach Schottland: Abgang von BWL-Mittelfeldmann fix!

Vom Absteiger nach Schottland: Abgang von BWL-Mittelfeldmann fix!

2. Liga
3

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona Julian Alvarez Anthony Gordon Transfermarkt Gerüchteküche