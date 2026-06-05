Liverpool nimmt Leipzig-Star als Salah-Nachfolger ins Visier

Der FC Liverpool könnte auf dem Transfermarkt einen hochkarätigen Ersatz für Klub-Ikone Mohamed Salah ins Visier genommen haben.

Wie "The Athletic" berichtet, beschäftigen sich die "Reds" intensiv mit Yan Diomande, Teamkollege von Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald bei RB Leipzig.

Salah-Abgang eröffnet Lücke am Flügel

Mit dem bevorstehenden Abschied von Mohamed Salah entsteht beim englischen Topklub eine große Lücke auf dem rechten Flügel. Genau dort soll der 19-jährige Ivorer als möglicher Nachfolger ins Blickfeld gerückt sein.

Dem Bericht zufolge haben die Liverpool-Verantwortlichen bereits Kontakt zu RB Leipzig aufgenommen. Der englische Traditionsklub soll derzeit sogar in der besten Ausgangsposition im Werben um den Offensivspieler sein.

Konkurrenz aus ganz Europa

Neben Liverpool sollen auch Paris Saint-Germain und Manchester City Interesse am Flügelspieler zeigen, wobei die Citizens aktuell eher als Außenseiter gelten.

RB Leipzig hingegen plant offenbar nicht mit einem Verkauf. Intern soll klar sein, dass Diomande nicht abgegeben werden soll – erst ein Angebot jenseits der 130-Millionen-Euro-Marke könnte die Sachsen überhaupt ins Grübeln bringen.

Senkrechtstarter in Leipzig

Diomande wechselte erst im Sommer 2025 für rund 20 Millionen Euro zu RB Leipzig und entwickelte sich dort sofort zum Leistungsträger. In seiner ersten Bundesliga-Saison verbuchte der 19-Jährige zwölf Tore und neun Assists und war damit hinter ÖFB-Star Christoph Baumgartner zweitbester Scorer der Sachsen.

Auch international machte der Flügelspieler auf sich aufmerksam: Im Oktober 2025 debütierte er für die Elfenbeinküste, mit der er bei der WM 2026 unter anderem auf Deutschland treffen wird.