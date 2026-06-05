Marktwert explodiert: Affengruber teuerster ÖFB-Innenverteidiger

Die starke Entwicklung von David Affengruber schlägt sich nun auch auf dem Transfermarkt nieder.

Der Marktwert des ÖFB-Teamspielers wurde im jüngsten La-Liga-Update von neun auf 20 Millionen Euro angehoben. Damit hat sich der Wert des 25-Jährigen innerhalb eines Updates mehr als verdoppelt.

Affengruber ist damit aktuell gemeinsam mit Kevin Danso der wertvollste Innenverteidiger des österreichischen Nationalteams. Nur der nicht für die Weltmeisterschaft 2026 nominierte Samson Baidoo weist unter den österreichischen Abwehrspielern mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro einen noch höheren Wert auf.

Kometenhafter Aufstieg in Spanien

Das Marktwert-Plus ist die Belohnung für eine herausragende Saison beim FC Elche.

Der ehemalige Sturm-Graz-Verteidiger entwickelte sich beim spanischen Klub zum unumstrittenen Abwehrchef und hatte maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Klassenerhalt in La Liga.

Mit konstant starken Leistungen machte Affengruber auch international auf sich aufmerksam und festigte seinen Platz im ÖFB-Nationalteam.

Der neue Marktwert von 20 Millionen Euro macht ihn nun zum wertvollsten österreichischen Innenverteidiger mit aktuellem ÖFB-Status.

Nur fünf Österreicher sind wertvoller

Im österreichischen Ranking liegen derzeit überhaupt nur fünf Spieler vor dem Elche-Legionär.

Angeführt wird die Liste von Christoph Baumgartner mit 40 Millionen Euro. Dahinter folgen Konrad Laimer (32 Millionen), Samson Baidoo (25 Millionen), Nicolas Seiwald (25 Millionen) und Paul Wanner (22 Millionen).

Affengruber teilt sich Rang sechs mit Tottenham-Verteidiger Kevin Danso, BVB-Legionär Carney Chukwuemeka und Leopold Querfeld von Union Berlin.

Alaba verliert weiter an Wert

Während Affengruber zu den großen Gewinnern des Updates zählt, ging es für David Alaba erneut nach unten.

Der Marktwert des Real-Madrid-Verteidigers wurde um weitere 500.000 Euro reduziert und liegt nun nur noch bei drei Millionen Euro.

Für Affengruber bietet sich nun bei der Weltmeisterschaft 2026 die nächste große Bühne. Mit starken Leistungen im ÖFB-Dress könnte der Innenverteidiger seinen Marktwert weiter steigern und noch mehr internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen.