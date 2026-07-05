Rechtsverteidiger gefunden: Real Madrid bedient sich bei Inter

Real Madrid ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger in der Serie A fündig geworden.

Wie der spanische Vizemeister verkündet, wechselt Denzel Dumfries zum Team von Neo-Coach Jose Mourinho. Der niederländische Teamspieler, der bei der WM für die "Oranje" aufgelaufen ist, unterschreibt in Madrid einen Vertrag bis Juni 2030.

Der 30-jährige Neuzugang soll sich zukünftig mit Trent Alexander-Arnold um einen Stammplatz als Rechtsverteidiger matchen. Klub-Legende Dani Carvajal verlässt die Madrilenen nach 13 Jahren im Verein.

Vierter Spieler-Transfer bei Real

Dumfries ist im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven nach Mailand gewechselt. Mit den Nerazzurri hat der Rechtsfuß zweimal den Scudetto sowie je dreimal die Coppa Italia und die Supercoppa Italiana gewonnen.

Insgesamt ist der Niederländer 207 Mal für Inter aufgelaufen und hat dabei 27 Tore erzielt sowie 28 Treffer vorbereitet.

Für Real ist es bereits der vierte Spieler-Neuzugang in diesem Transfersommer: Zuvor haben bereits Marc Cucurella, Ibrahima Konate und Bernardo Silva bei den Königlichen unterschrieben.