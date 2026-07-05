Nicht weniger als neun Neuzugänge stellte Aufsteiger Austria Lustenau mittlerweile vor. Folgt schon bald der nächste?

Beim jüngsten Vorbereitungsspiel gegen den FC Vaduz war jedenfalls Joao Luiz als Testspieler mit von der Partie.

Zuletzt mit Blau-Weiß abgestiegen

Der Flügelspieler war zuletzt bei Absteiger Blau-Weiß Linz engagiert, spielte dort in der abgelaufenen Saison aber kaum eine Rolle.

Dennoch könnte ihm der Verbleib in der Bundesliga gelingen, sofern sich Lustenau für eine Verpflichtung entscheidet.

Vorarlberg ist Luiz jedenfalls vertraut: In der Herbstsaison 2023/24 war er bei Schwarz-Weiß Bregenz engagiert, ehe es für ihn nach Linz ging.