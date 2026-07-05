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Einigung: Arsenal will Stammspieler verkaufen

Aktuell weilt er noch bei der WM, beim englischen Meister scheint Leandro Trossard jedoch keine Rolle mehr zu spielen.

Einigung: Arsenal will Stammspieler verkaufen Foto: © IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Der belgische Nationalspieler Leandro Trossard dürfte den FC Arsenal diesen Sommer nach dreieinhalb Jahren verlassen.

Wie "The Athletic" berichtet, sei sich Arsenal mit Besiktas Istanbul über einen Transfer einig.

Die "Gunners" sollen dem Vernehmen nach eine Ablöse von 18 Millionen Euro kassieren. Dank Bonuszahlungen könnte die Ablöse wohl noch auf 20 Millionen Euro ansteigen.

Lediglich mit der Spielerseite müsse sich der türkische Topklub noch einigen.

50 Pflichtspiele vergangene Saison

Trossard wechselte im Jänner 2023 für 24 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu Arsenal.

In der vergangenen Saison, die für die "Gunners" mit dem englischen Meistertitel und im Champions-League-Finale endete, absolvierte der 31-jährige Belgier 50 Pflichtspiele, in denen ihm acht Tore und elf Assists gelangen.

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