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Real Madrid sortiert dreifachen Champions-League-Sieger aus

Der Vertrag des Mittelfeldspielers wurde nach neun Jahren im Verein aufgelöst.

Real Madrid sortiert dreifachen Champions-League-Sieger aus Foto: © IMAGO / Alterphotos
Textquelle: © LAOLA1
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Nach neun Jahren bei Real Madrid muss Dani Ceballos die "Königlichen" verlassen.

Der eigentlich bis 2027 laufende Vertrag des Mittelfeldspielers wurde vorzeitig aufgelöst. Der 29-Jährge wechselte 2017 von Betis Sevilla in die spanische Hauptstadt.

Mit Real konnte Ceballos einige Erfolge feiern, so gewann er unter anderem drei Mal die Champions League und zwei Mal die spanische Meisterschaft. Ingesamt 215 Einsätze absolvierte der Spanier im Trikot der "Los Blancos".

In den Sozialen Medien schrieb er: "Nach neun Jahren ist es nun an der Zeit, eines der wichtigsten Kapitel meines Lebens abzuschließen. Es war keine leichte Entscheidung. Auch das Jahr war nicht einfach, und vielleicht spürte ich gerade deshalb, dass es an der Zeit war, dieses Kapitel zu beenden und mich mit demselben Enthusiasmus einer neuen Herausforderung zu stellen, mit dem ich damals angefangen habe."

Bilder! So emotional war Alabas Abschied von Real Madrid

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