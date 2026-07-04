"Stehe zur Verfügung" - Weltmeister bereit für DFB-Amt

Kehrt ein Weltmeister von 2014 zum DFB zurück?

Wie Per Mertesacker (41) im "ZDF" klarstellt, stehe er für ein Amt beim Deutschen Fußballbund bereit.

"Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, mal was zurückzugeben, wenn das gewünscht ist - dafür stehe ich natürlich zur Verfügung", so der heutige TV-Experte.

Der Haken

Sofort will der frühere Arsenal-Profi, der von 2018 bis Ende Juni 2026 die Nachwuchsabteilung der "Gunners" leitete, aber nicht einsteigen. Nach der WM will er nämlich eine Pause einlegen.

"Was ich natürlich auch machen wollte nach 15 Jahren beim FC Arsenal, acht Jahren in der dortigen Akademie: Die Zeit zu reflektieren, was ich da alles erlebt habe", sagt er.

Am ehesten käme für den 41-Jährigen wohl die Rolle des Sportdirektors in Frage. Diese bekleidet derzeit Rudi Völler, der einen Vertrag bis 2028 besitzt. Philipp Lahm betonte übrigens, dass er sich aktuell nicht beim DFB sehe.