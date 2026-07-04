NEWS

"Stehe zur Verfügung" - Weltmeister bereit für DFB-Amt

Per Mertesacker bietet sich beim Deutschen Fußballbund an. Es gibt aber einen Haken.

"Stehe zur Verfügung" - Weltmeister bereit für DFB-Amt Foto: © IMAGO / osnapix
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kehrt ein Weltmeister von 2014 zum DFB zurück?

Wie Per Mertesacker (41) im "ZDF" klarstellt, stehe er für ein Amt beim Deutschen Fußballbund bereit.

"Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, mal was zurückzugeben, wenn das gewünscht ist - dafür stehe ich natürlich zur Verfügung", so der heutige TV-Experte.

Der Haken

Sofort will der frühere Arsenal-Profi, der von 2018 bis Ende Juni 2026 die Nachwuchsabteilung der "Gunners" leitete, aber nicht einsteigen. Nach der WM will er nämlich eine Pause einlegen.

"Was ich natürlich auch machen wollte nach 15 Jahren beim FC Arsenal, acht Jahren in der dortigen Akademie: Die Zeit zu reflektieren, was ich da alles erlebt habe", sagt er.

Am ehesten käme für den 41-Jährigen wohl die Rolle des Sportdirektors in Frage. Diese bekleidet derzeit Rudi Völler, der einen Vertrag bis 2028 besitzt. Philipp Lahm betonte übrigens, dass er sich aktuell nicht beim DFB sehe.

Mehr zum Thema

Ex-Salzburg-Coach wohl Thema beim DFB

Ex-Salzburg-Coach wohl Thema beim DFB

International
2
DFB vermeldet: Gespräche mit Jürgen Klopp starten

DFB vermeldet: Gespräche mit Jürgen Klopp starten

International
17
Fix: FC Bayern holt deutschen WM-Starter

Fix: FC Bayern holt deutschen WM-Starter

Deutsche Bundesliga
5
Offiziell: Nagelsmann tritt als DFB-Teamchef zurück

Offiziell: Nagelsmann tritt als DFB-Teamchef zurück

Fußball WM
16
Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Sehr reizvolle Aufgabe"

Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Sehr reizvolle Aufgabe"

Fußball WM
5
Klopp zum DFB? Das ist über die Red Bull-Ausstiegsklausel bekannt

Klopp zum DFB? Das ist über die Red Bull-Ausstiegsklausel bekannt

International
31
Nach Leihe: 50-Millionen-Mann zurück beim FC Bayern

Nach Leihe: 50-Millionen-Mann zurück beim FC Bayern

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Per Mertesacker DFB-Team DFB Deutschland (Team, Fußball) Philipp Lahm Rudi Völler