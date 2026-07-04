Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg?

Am Samstag war es ziemlich ruhig am heimischen Transfermarkt.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Samstag:

ADMIRAL Bundesliga:

Ehemaliger Premier-League-Spieler trainiert bei Hartberg mit

ÖFB-Trainer:

Admira-Nachwuchscoach folgt Senft zum KSC