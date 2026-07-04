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NEWS
Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg?
Der Ex-Premier-League-Spieler trainiert bereits mit. Zudem folgt ein österreichischer Trainer seinem Landsmann nach Deutschland. Das Transfer-Update:
Am Samstag war es ziemlich ruhig am heimischen Transfermarkt.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Samstag:
ADMIRAL Bundesliga:
Ehemaliger Premier-League-Spieler trainiert bei Hartberg mit
ÖFB-Trainer: