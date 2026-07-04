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Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg?

Der Ex-Premier-League-Spieler trainiert bereits mit. Zudem folgt ein österreichischer Trainer seinem Landsmann nach Deutschland. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstag war es ziemlich ruhig am heimischen Transfermarkt.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Samstag:

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