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Darf sich Muslic über Mittelfeld-Verstärkung freuen?

Der FC Schalke 04 möchte gerne Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt verpflichten. Viel fehlt nicht mehr.

Darf sich Muslic über Mittelfeld-Verstärkung freuen? Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Schalke 04 würde sich für die kommende Bundesliga-Saison gerne mit Junior Dina Ebimbe verstärken.

Wie die "WAZ" berichtet, konnten sich die "Königsblauben" bereits mit dem 25-Jährigen auf einen Wechsel einigen.

Lediglich zwischen den Vereinen seien noch ein paar Verhandlungen nötig. Aktuell wird noch um die Ablösesumme gefeilscht.

Ablöse wohl knapp über einer Million

Dina Ebimbe steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2027 unter Vertrag. Die Hessen fordern laut "Sky" und "Bild" eine Ablöse von zwei Millionen Euro. Schalke soll jedoch darauf beharren, nur eine Million Euro zahlen zu wollen.

Damit wäre der Mittelfeldspieler aus Kamerun wohl dennoch der teuerste Neuzugang des bisherigen Transfer-Sommers. Bisher gab Schalke mit Satoshi Tanaka (1 Mio. Euro an Düsseldorf) und ÖFB-Legionär Junior Adamu (800.000 Euro an Freiburg) für zwei neue Spieler Geld aus.

In der vergangenen Saison war Dina Ebimbe in die Ligue 1 an Stade Brest verliehen, wo er in 27 Spielen fünf Tore erzielte.

VIDEO: Die 442-Millionen-Elf von Schalke

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