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Klopp neuer DFB-Teamchef? Entscheidung soll gefallen sein

Nach der WM trat Julian Nagelsmann als Bundestrainer zurück, Klopp wurde schnell als der ideale Nachfolger auserkoren.

Klopp neuer DFB-Teamchef? Entscheidung soll gefallen sein Foto: © IMAGO / MIS
Textquelle: © LAOLA1
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Seit einigen Tagen laufen Gespräche zwischen dem DFB und Jürgen Klopp - was beide Seiten auch bereits bestätigten.

Der 59-Jährige ist der Wunschkandidat als Nachfolger des zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann.

Zusage fix, Details noch offen

In besagten Gesprächen soll es laut Insider Fabrizio Romano nun zu einer Entscheidung gekommen sein: Klopp wird neuer Teamchef der Deutschen.

"Klopp hat zugesagt, zu übernehmen", schreibt Romano. Die Details zum langfristigen Vertrag, zum Projekt und zum Ausstieg bei Red Bull würden noch diskutiert.

Glasner als Klopp-Nachfolger angedacht

Seit Jänner 2025 agiert Klopp bei Red Bull als "Global Sports Director". Wie Romano schreibt, habe man bei Red Bull niemand Geringeren als Oliver Glasner als Wunschnachfolger im Visier.

Das Aushängeschild unter den ÖFB-Trainer-Exporten steht aber vor einem Wechsel in die Premier League.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Christian Fuchs (40)
Oliver Glasner (51)

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