Real hat wohl Nachfolger für Klub-Ikone gefunden

Real Madrid verliert nach dieser Saison erneut seinen Kapitän.

Der auslaufende Vertrag mit Daniel Carvajal wurde nicht verlängert. zur Meldung >>> Somit verlässt im sechsten (!) Jahr in Folge der Real-Madrid-Kapitän den Verein.

2021 war es Sergio Ramos und ein Jahr später Marcelo, ehe sich Karim Benzema im Jahr 2023 in Richtung Saudi-Arabien verabschiedete. Nacho Fernandez folgte im Jahr darauf, bevor Luka Modric 2025 zu AC Milan wechselte.

Inter-Schlüsselspieler mit Ausstiegsklausel

Wie "Sky Sport Deutschland" zuerst berichtete, wurde ein Nachfolger auf Reals Rechtsverteidiger-Position gefunden. Demnach sollen sich die "Königlichen" und Denzel Dumfries (30) einig sein.

Später schreibt auch Transfer-"Insider" Fabrizio Romano, dass eine Einigung erzielt worden ist.

Der Niederländer hat bei Inter Mailand noch einen Vertrag bis Sommer 2028, soll aber eine Ausstiegsklausel in der Höhe von weniger als 25 Millionen Euro besitzen. Ob Real diese ziehen wird, soll allerdings noch nicht entschieden worden sein.

Dumfries wechselte 2021 zu Inter Mailand. Mit den "Nerazzurri" stand der Rechtsverteidiger zwei Mal im CL-Finale, holte zweimal den Scudetto und je drei Mal den italienischen Pokal und Superpokal. Insgesamt bestritt er 207 Spiele (27 Tore, 28 Assists) für den Klub.