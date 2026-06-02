Aus für Ex-Salzburg-Coach: Ajax mit neuem Trainer einig

Das Aus von Ex-Salzburg-Trainer Oscar Garcia bei Ajax Amsterdam ist wohl beschlossene Sache.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, steht Ajax kurz vor einer Einigung mit dem ehemaligen Girona-Coach Míchel. Die Verträge sollen noch am Dienstag unterzeichnet werden.

Der 50-jährige Spanier hat Girona nach dem bitteren Abstieg aus LaLiga nach fünf Jahren verlassen. Zuvor führte er den Klub 2024 sensationell in die Champions League.

Zukunft von Garcia offen

Wie es mit Oscar García weitergeht, ist derzeit offen. Im Februar hat er zunächst das Traineramt bei Ajax II übernommen und wurde nach nicht einmal einem Monat zu den Profis befördert.

Mit dem Team beendete er die Saison auf Rang fünf und qualifizierte sich über das ligainterne Playoff für die Conference League.

Oscar Garcia meldete sich zuletzt zu seiner Zukunft zu Wort.