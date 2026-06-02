Die Verhandlungen zwischen dem Liverpool FC und Wunschtrainer Andoni Iraola biegen offenbar schon in die Zielgerade ein.

Erst am gestrigen Montag sollen die Verhandlungen gestartet worden sein. Bereits einen Tag später dürfte schon eine mündliche Einigung vorliegen, wie Transfer-Experte David Ornstein von "The Athletic" schreibt.

Die möglichen Vertragsdetails

Der Ex-Bournemouth-Coach werde demnach wohl einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Zudem möchte Iraola seinen Trainerstab und sein Betreuerteam aus Bournemouth mitnehmen. Dazu gehören Pablo de la Torre, Tommy Elphick, Shaun Cooper und Tom Webber.

Sollten in den weiteren Verhandlungen keine Probleme mehr auftreten, wird der LFC Iraola laut Ornstein noch am Ende dieser Woche als neuen Cheftrainer präsentieren.