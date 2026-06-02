NEWS

Bericht: Liverpool erzielt mündliche Einigung mit Slot-Nachfolger

Nach der Trennung von Arne Slot dürfte es nun schnell gehen. Schon Ende der Woche soll der neue Wunschtrainer präsentiert werden.

Bericht: Liverpool erzielt mündliche Einigung mit Slot-Nachfolger Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Verhandlungen zwischen dem Liverpool FC und Wunschtrainer Andoni Iraola biegen offenbar schon in die Zielgerade ein.

Erst am gestrigen Montag sollen die Verhandlungen gestartet worden sein. Bereits einen Tag später dürfte schon eine mündliche Einigung vorliegen, wie Transfer-Experte David Ornstein von "The Athletic" schreibt.

Die möglichen Vertragsdetails

Der Ex-Bournemouth-Coach werde demnach wohl einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Zudem möchte Iraola seinen Trainerstab und sein Betreuerteam aus Bournemouth mitnehmen. Dazu gehören Pablo de la Torre, Tommy Elphick, Shaun Cooper und Tom Webber.

Sollten in den weiteren Verhandlungen keine Probleme mehr auftreten, wird der LFC Iraola laut Ornstein noch am Ende dieser Woche als neuen Cheftrainer präsentieren.

Mehr zum Thema

Alaba-Nachfolger? Real Madrid arbeitet an Star-Neuzugang

Alaba-Nachfolger? Real Madrid arbeitet an Star-Neuzugang

Premier League
7
Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat

Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat

Premier League
2
Nächster Trainer-Abgang in der Premier League

Nächster Trainer-Abgang in der Premier League

Premier League
1
Emotionaler Glasner verabschiedet sich mit Brief von Palace-Fans

Emotionaler Glasner verabschiedet sich mit Brief von Palace-Fans

Premier League
6
Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein

Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein

Deutsche Bundesliga
2
Real hat wohl Nachfolger für Klub-Ikone gefunden

Real hat wohl Nachfolger für Klub-Ikone gefunden

La Liga
Liverpool-Ikone Dalglish macht Krebs-Diagnose öffentlich

Liverpool-Ikone Dalglish macht Krebs-Diagnose öffentlich

Fußball
1

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool Andoni Iraola Gerüchteküche