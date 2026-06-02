Bahnt sich für Robert Lewandowski ein überraschender Wechsel in die Türkei an?

Nachdem der Vertrag des 37-Jährigen bei den "Blaugrana" nicht verlängert wurde, klopft nun nach Informationen von Fabrizio Romano Fenerbahce an.

Lewandowski hält sich Türen offen

Demnach haben die Istanbuler bereits Kontakt zum Polen aufgenommen und arbeiten derzeit an einer möglichen Offerte für den polnischen Stürmer-Star.

Lewandowski prüft derzeit mehrere Angebote und möchte sich alle Optionen offenhalten.

Neben Fenerbahçe sollen weitere Vereine Interesse am Stürmer haben.