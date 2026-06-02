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Real-Star steigt bei Klub von ÖFB-Duo ein

Thibaut Courtois schreibt gemeinsam mit seinem Jugendklub Geschichte. "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen".

Real-Star steigt bei Klub von ÖFB-Duo ein Foto: © IMAGO / Photo News
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Thibaut Courtois wird Anteilseigner des Klubs der beiden ÖFB-Legionäre Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger.

Wie der KRC Genk aus der belgischen Jupiler Pro League mitteilte, steigt der Star-Torhüter mit seiner Investmentfirma "Nxtplay" in Form einer Minderheitsbeteiligung ein.

Es ist das dritte Fußballklub-Investment des Real-Madrid-Schlussmanns: Courtois ist bereits Besitzer des CD Extremadura (4. Liga Spanien) und Inhaber von Anteilen des FC Le Mans (Ligue 2/Frankreich).

"Fühlt sich an wie nach Hause kommen"

Es ist das erste Mal in der Klubhistorie, dass ein externer Investor beim Tabellensiebten der abgelaufenen Jupiler-Pro-League-Saison einsteigt. Der KRC Genk begründet den Schritt mit dem Motiv, sich auf dem internationalen Markt besser positionieren zu wollen.

Der 34-Jährige, der von 1999 bis 2011 die Jugendabteilung des Klubs durchlief, erklärt den Schritt zur Herzensangelegenheit.

"Ich habe mein ganzes Leben lang Exzellenz verfolgt. Beim KRC Genk fühle ich dasselbe Feuer und denselben Ehrgeiz. Diese Investition fühlt sich wirklich an wie nach Hause kommen. Mit diesem Engagement möchte ich dem Verein helfen, weiter zu wachsen und seine sportlichen Ambitionen zu stärken. Von Limburg bis an die Spitze Europas."

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