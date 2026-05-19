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Nach 13 Jahren! Real Madrid lässt Legende ziehen

Der Umbruch bei Real Madrid hat begonnen. Ein hochverdienter Spieler verlässt die "Königlichen" nach weit über 400 Pflichtspielen.

Nach 13 Jahren! Real Madrid lässt Legende ziehen Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Daniel Carvajal verlässt Real Madrid.

Das geben die "Königlichen" am Montag offiziell bekannt.

Nach 13 Jahren im Profiteam habe man sich darauf geeinigt, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Kapitäns nicht zu verlängern.

Mit Ausnahme der Saison 2012/13, die Carvajal bei Bayer 04 Leverkusen verbrachte, spielte der 34-Jährige ausschließlich für Real Madrid. In den vergangenen 13 Jahren gewann er mit Real sechsmal die UEFA Champions League - das gelang insgesamt nur fünf Spielern.

Viermal holte er mit den "Blancos" die spanische Meisterschaft, insgesamt machte er unglaubliche 450 Spiele für den Verein. Mit Spaniens Nationalteam krönte er sich 2024 außerdem zum Europameister.

Verabschiedung vor Bilbao-Duell

"Real Madrid möchte einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs seine Dankbarkeit und Zuneigung aussprechen", schreibt Real am Montag via Social Media.

Carvajal selbst wandte sich in einem emotionalen Instagram-Post an Fans und Klub: "Ich gehe mit einem mit Stolz gefüllten Herz, im Wissen, dass ich alles für diesen Klub gegeben habe."

In der laufenden Saison kam Carvajal auch verletzungsbedingt nur unregelmäßig zum Einsatz. Im Ligabetrieb machte er bisher 16 Spiele über 892 Minuten.

Am letzten LaLiga-Spieltag am kommenden Samstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) soll der Rechtsverteidiger feierlich verabschiedet werden. Wohin es Carvajal danach zieht, ist unklar.

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