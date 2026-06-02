NEWS

Alaba-Nachfolger? Real Madrid arbeitet an Star-Neuzugang

Ein Franzose verlässt den FC Liverpool nach fünf Jahren. Die "Königlichen" machen nun ernst.

Alaba-Nachfolger? Real Madrid arbeitet an Star-Neuzugang Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Real Madrid arbeitet an einer Verpflichtung von Ibrahima Konate.

Laut der spanischen "as" steht der Franzose (27) vor einem Wechsel in die spanische Hauptstadt.

Demnach soll sich Präsident Florentino Perez auf einen Vierjahresvertrag mit dem 26-fachen A-Nationalspieler geeinigt haben, sollte er die klubinterne Präsidentschaftswahl gewinnen.

Nach seinem Vertragsende beim FC Liverpool ist der Innenverteidiger ablösefrei zu haben. Konate spielte seit Sommer 2021 bei den "Reds".

Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei >>>

Weitere Topklubs dran

Der Pariser brachte es auf 183 Pflichtspiele und gewann insgesamt fünf Titel, darunter 2024/25 die Premier League.

Neben den "Königlichen" sollen mit dem FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Saudi-Klub Al-Ittihad sowie dem FC Chelsea zahlreiche andere Spitzenklubs ihre Fühler ausgestreckt haben.

Superstar Kylian Mbappe, sowie die ante portas stehende Trainerlegende Jose Mourinho sollen ihre Zustimmung bereits kommuniziert haben.

Nach dem Abgang von ÖFB-Kapitän David Alaba und den anhaltenden Verletzungssorgen um Eder Militao sind die "Blancos" dringend auf der Suche nach Verstärkung fürs Abwehrzentrum.

Bilder! So emotional war Alabas Abschied von Real Madrid

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei

Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei

Premier League
1
Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein

Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein

Deutsche Bundesliga
2
Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat

Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat

Premier League
2
Emotionaler Glasner verabschiedet sich mit Brief von Palace-Fans

Emotionaler Glasner verabschiedet sich mit Brief von Palace-Fans

Premier League
2
Erster Klub zeigt Interesse: Wohin führt der Weg von Lewandowski?

Erster Klub zeigt Interesse: Wohin führt der Weg von Lewandowski?

International
2
Bayern München nimmt Wanner-Kollegen ins Visier

Bayern München nimmt Wanner-Kollegen ins Visier

Deutsche Bundesliga
Mit 40 Jahren: Englischer Rekordkicker beendet Karriere

Mit 40 Jahren: Englischer Rekordkicker beendet Karriere

Premier League

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Ibrahima Konate FC Liverpool Real Madrid Gerüchteküche Transfermarkt Spanien (Fußball)