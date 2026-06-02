Real Madrid arbeitet an einer Verpflichtung von Ibrahima Konate.

Laut der spanischen "as" steht der Franzose (27) vor einem Wechsel in die spanische Hauptstadt.

Demnach soll sich Präsident Florentino Perez auf einen Vierjahresvertrag mit dem 26-fachen A-Nationalspieler geeinigt haben, sollte er die klubinterne Präsidentschaftswahl gewinnen.

Nach seinem Vertragsende beim FC Liverpool ist der Innenverteidiger ablösefrei zu haben. Konate spielte seit Sommer 2021 bei den "Reds".

Fix! FC Liverpool verliert Abwehr-Star ablösefrei >>>

Weitere Topklubs dran

Der Pariser brachte es auf 183 Pflichtspiele und gewann insgesamt fünf Titel, darunter 2024/25 die Premier League.

Neben den "Königlichen" sollen mit dem FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Saudi-Klub Al-Ittihad sowie dem FC Chelsea zahlreiche andere Spitzenklubs ihre Fühler ausgestreckt haben.

Superstar Kylian Mbappe, sowie die ante portas stehende Trainerlegende Jose Mourinho sollen ihre Zustimmung bereits kommuniziert haben.

Nach dem Abgang von ÖFB-Kapitän David Alaba und den anhaltenden Verletzungssorgen um Eder Militao sind die "Blancos" dringend auf der Suche nach Verstärkung fürs Abwehrzentrum.