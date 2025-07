Rashford zu Barca fix - aber Probleme bei der Registrierung

Die Zeichen auf einen Transfer haben sich zuletzt verdichtet, nun ist es offiziell.

Marcus Rashford läuft kommende Saison für den FC Barcelona auf. Der Teamspieler der "Three Lions" wechselt zumindest vorerst leihweise von Manchester United nach Katalonien. Barca besitzt zudem eine Kaufoption in der Höhe von 30 Millionen Euro auf den 27-Jährigen.

"Ich bin sehr aufgeregt. Es ist ein Klub, bei dem Träume wahr werden. Sie gewinnen große Titel und wofür der Klub steht, bedeutet mir sehr viel", sagt der Angreifer bei seiner Vorstellung und fügt hinzu: "Es fühlt sich an, als wäre ich zu Hause und das ist ein großer Faktor in meiner Entscheidung gewesen, hierher zu kommen."

Probleme könnte es hingegen bei der Registrierung geben. Aufgrund der La-Liga-Finanzauflagen, wonach ein Spieler nur registriert werden kann, wenn ein Verein nicht mehr ausgibt, als er eingenommen hat, muss Barca erst Spieler verkaufen, beziehungsweise Gehälter kürzen oder höhere Einnahmen generieren, um Platz für Neuzugänge zu machen.

Ein Vorgehen, das durchaus Tradition bei den Katalanen hat: Auch die Neuzugänge Joan Garcia und Roony Bardghji warten noch auf die Anmeldung für den Spielbetrieb. In der vergangenen Saison hat Dani Olmo die ersten beiden Spiele verpasst, auch Jules Kounde ist 2022 nicht rechtzeitig registriert worden.

Mit Spielern wie dem bereits degradierten Marc-Andre Ter Stegen sowie Verteidiger Ronald Araujo hofft Barca noch, große Gehälter einsparen beziehungsweise Transfereinnahmen generieren zu können.

Hello? Barça?

For sure, I 'm coming ☎️ pic.twitter.com/VoN4GBGxtg