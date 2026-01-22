Der FC Barcelona muss wohl längere Zeit auf seinen Mittelfeld-Star verzichten.

Pedri ist nach rund einer Stunde beim 4:2-Auswärtssieg bei Slavia Prag in der UEFA Champions League mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt worden. Die Katalanen befürchten nun einen wochenlangen Ausfall des 23-Jährigen.

"Ich weiß noch nicht, wie lange es tatsächlich dauert", sagt Trainer Hansi Flick angesprochen auf die Verletzung und fügt hinzu: "Wir müssen abwarten. Aber es sind keine guten Nachrichten."

Mit dem Sieg in Prag liegt Barca mit 13 Punkten auf Rang neun in der CL-Tabelle. Ein direktes Weiterkommen ins Achtelfinale ist damit weiterhin in greifbarer Nähe. Am letzten Spieltag der Ligaphase bekommen es die Katalanen zu Hause mit dem FC Kopenhagen zu tun.