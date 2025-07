Bei Diaz-Abgang: Liverpool fasst Real-Star ins Auge

Liverpool könnte vor dem nächsten großen Transfer in diesem Sommer stehen.

Die "Reds" haben in diesem Transferfenster bereits über 200 Millionen Euro ausgegeben. Allen voran steht die Verpflichtung von Florian Wirtz (125 Millionen Euro), außerdem haben sich Milos Kerkez (46,9 Mio., Bournemouth), Jeremie Frimpong (40 Mio., Leverkusen) sowie die beiden Torhüter Armin Pecsi (1,78 Mio., Puskas AFC) und Freddie Woodman (ablösefrei, Preston) dem LFC angeschlossen.

Darüber hinaus steht Hugo Etikite vor einem 95-Millionen-Wechsel von Eintracht Frankfurt nach Merseyside, auch Alexander Isak steht bei der Führungsetage hoch im Kurs.

Nun könnte der nächste Hochkaräter in den Nordwesten Englands wechseln. Sollte sich Luis Diaz tatsächlich dem FC Bayern München anschließen (alle Infos>>>), muss Ersatz her - und der könnte aus Madrid kommen.

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg auf "X" schreibt, soll sich Liverpool mit Real-Madrid-Star Rodrygo beschäftigen. Der 24-Jährige fühlt sich bei den "Königlichen" nicht genug wertgeschätzt und steht auf dem Abstellgleis. Bei der Klub-WM ist er zu drei von fünf Einsätzen für die Madrilenen gekommen.

Billig wird die Verpflichtung des brasilianischen Flügelspielers jedoch nicht: Laut "Transfermarkt" hat Rodrygo momentan einen Marktwert von 90 Millionen Euro, zudem verdient er bei Real jetzt schon 10 Millionen im Jahr.

Die "Reds" sind im Angriff mittlerweile - auch aufgrund des tragischen Todes von Diogo Jota - recht dünn besetzt. Mit den bevorstehenden Abgängen von Luis Diaz und Transfer-Flop Federico Chiesa müsste man daher wohl noch einmal am Transfermarkt tätig werden.

