Neuer Mega-Vertrag für den 18-jährigen Lamine Yamal! Der Offensivstar verlängert beim FC Barcelona vorzeitig bis 2031.

Yamal glänzte in der vergangenen Saison mit seiner spielerischen Klasse ein ums andere Mal im Team von Hansi Flick und kann mit 18 Toren und 25 Vorlagen in 55 Pflichtspielen beeindruckende Zahlen vorweisen.

Nun die verdiente Belohnung für den Jung-Star mit einer besonderen Ehre obendrauf: Der 18-jährige läuft ab der kommenden Saison mit der prestigeträchtigen Nummer 10 auf und tritt damit in die Fußstapfen der großen Barcelona-Legende Lionel Messi.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Yamal mit seiner Unterschrift unters neue Arbeitspapier damit zu einem der Top-Verdiener im Kader der Katalanen aufsteigen.

In der abgelaufenen Saison feierte er mit dem FC Barcelona drei Titel: die Meisterschaft in der La Liga, den Triumph in der Copa del Rey sowie den Gewinn der spanischen Supercopa.