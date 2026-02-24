NEWS

Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

Der Stürmer steht laut einem Medienbericht wohl vor einem Blitz-Abgang aus der spanischen Hauptstadt.

Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann? Foto: © GETTY
Bei Antoine Griezmann und Atletico Madrid stehen die Zeichen auf Veränderung!

Der mittlerweile 34-jährige Offensivspieler könnte noch vor Saisonende in die Major League Soccer wechseln. "The Athletic" berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Atletico und Orlando City.

Ein sofortiger Wechsel wäre möglich, weil das Transferfenster in der MLS noch bis zum 26. März geöffnet ist. Bereits in der Vergangenheit liebäugelte der Franzose immer wieder mit einem Wechsel in die USA. So sagte er im November 2025: "Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist."

Vertrag bis 2027, Einsätze meist nur als Joker

Der 137-fache Nationalspieler hat in der spanischen Hauptstadt noch bis Sommer 2027 einen Vertrag. In der laufenden Saison bringt er es auf 35 Einsätze (12 Tore, 2 Vorlagen), kam jedoch meist nur als Joker zum Zug.

Griezmann absolvierte in seiner Karriere 480 Pflichtspiele für die "Rojiblancos", dabei erzielte er 210 Tore und bereitete 95 weitere vor. Nun könnte es zu einem vorzeitigen Abschied kommen.

